presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, encara las críticas de algunos partidos y organizaciones no gubernamentales que señalan que no ha sido imparcial en el proceso electoral actual, toda vez que su hermana, Olga Rosas Moya, es la coordinadora de campaña del candidato a la gubernatura del PAN-MC Mauricio Vila. Las voces en contra de su permanencia en el instituto mencionan que ha puesto trabas a los independientes tanto para la gubernatura como para la alcaldía de Mérida, y que da declaraciones anticipadas sobre procesos contra contendientes que no pertenecen a la alianza de Vila.





