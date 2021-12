MARI CARMEN NAVA

la activa comisionada del InfoCDMX, ya hizo público su interés por convertirse en la próxima presidenta del Instituto encargado de vigilar el acceso a la información en la capital. Aunque es la única que ha alzado la mano para la elección de este miércoles e incluso ya presentó un programa para encabezarlo, no significa que tenga asegurado el puesto, ya que para ser no es necesario tener un programa, ni tampoco hay un número mínimo de rondas para elegir a quien sustituya a Julio César Bonilla, por lo que no se descarta que haya un caballo negro que termine sentado en esa silla.

