ahora en escena encara a López Obrador. Junto con 42 organizaciones civiles y 261 personas a título personal la ex candidata presidencial y ex panista se sumó al reclamo al gobierno de la 4T por minimizar lo que consideran "alarmante" que se pretenda esconder el incremento de los casos de violencia familiar por el encierro de la cuarentena. El tema, más allá de la ex diputada federal, crece.