MARGARITA ZAVALA

tropezó en Guanajuato para la formación de su partido. El fin de semana buscaba reunir a 300 personas en un distrito en León, como parte del proceso que le exige el INE. Pero no llegó ni la mitad, nos reportan. Por ahí se vio al ex secretario de Salud en el gobierno de Felipe Calderón, José Ángel Córdova Villalobos, pero no atrajo a mucha gente. Ni modo, no pases por León "que ahí me hiere el recuerdo".