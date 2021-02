MARGARITA ZAVALA,

candidata independiente a la Presidencia de la República, presentó lo que llamó su "consejo político". En él destacan ex gobernadores como José Guadalupe Osuna, Alberto Cárdenas y Fernando Canales. También ex funcionarios de la era de su esposo el ex presidente Felipe Calderón como Consuelo Sáizar, quien estuvo frente a Conaculta, y Patricia Espinosa, canciller también durante su mandato.

