MARCELO EBRARD

se anotó un tanto. La negociación continúa. El canciller reconoció que las cifras de migrantes se han disparado, pero que su contraparte de Estados Unidos ha admitido que deben discutirlo porque las cosas no pueden seguir en el estado en que se encuentran. Donald Trump, fiel a su estilo, azotó la mesa y advirtió que, si este jueves no hay acuerdos, entonces los aranceles van. Es claro que hasta entre republicanos y funcionarios de la Casa Blanca hay opositores a la medida, pero no los escucha Trump.