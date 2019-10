MANUEL BARTLETT

no pierde el sueño ni el apetito. Y como para todo mal, un mezcal, este jueves comió en un sencillo restaurante con parte de su equipo en la CFE. Celebraba que no hubiera reporteros ahí, pero le falló. El director de la CFE optó por darle la vuelta al escándalo desatado por Carlos Loret de Mola sobre sus propiedades. No recurrió al "chu-chu-chu" y mejor apuró el paso. Uno de los comensales pidió el brindis, con la famosa frase: "Para todo mal, mezcal, y para todo bien, también". ¡Salud, don Manuel!