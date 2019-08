MANLIO FABIO

Beltrones ¿mueve hilos en la política? No cabe duda que el sonorense ha sido un factor relevante en la toma de decisiones en el país en las últimas tres décadas. Pero por alguna razón en todo este lío de escándalos por corrupción, su nombre no ha sido mencionado jamás, pero nos aseguran que ha estado moviendo piezas políticas en el tablero de la oposición... pero no en el PRI. ¿Será pura mala fe a Beltrones? Por cierto, en estos días fue cumpleaños de Manlio y, nos cuentan, se tomó unas semanas de receso.