LORENZO CÓRDOVA

tronó contra el "bonillazo" que busca regalarle tres años más de gobernador a Jaime Bonilla en Baja California. Como presidente del INE y como politólogo dijo que "sin elecciones no hay democracia". Aún hoy sigue latente la intentona de Bonilla. Pero Morena y el gobierno federal no se ve que tengan intención de detenerlo. El representante de Morena en el INE dijo que para qué discutían el tema si ahí no se iba a resolver. "Es un atropello y una violación flagrante a la Constitución", reviraron los consejeros del INE. ¿Alguien va a escuchar o dirá que son un florero?