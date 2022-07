LENGUAS VIPERINAS

DEBANHI

estuvo desaparecida 13 días. Pero, tras ser "asfixiada por sofocación", las autoridades tardaron entre tres y cinco días. Gracias a la exigencia de justicia de su padre, Mario Escobar, el tercer peritaje confirmó las sospechas de todos, menos las de la Fiscalía de Nuevo León. A más de tres meses. ¿Quién responde por esta injusticia?





DANTE DELGADO

y su tejido fino. Nos cuentan que si ya se olvidaron de las reuniones del dirigente de Movimiento Ciudadano con ex gobernadores y ex gobernadoras, pues más vale que lo recuerden. Las cosas van avanzando y lo interesante es que son de varios partidos políticos... ¿ese arroz se está cociendo?





TREN MAYA,

el pleito. Javier May, el enviado del presidente Andrés Manuel López Obrador para esa obra emblema de la autodenominada 4T, afirmó que continúan los trabajos porque se trata de una obra de seguridad nacional... no obstante que hay resoluciones de jueces que ordenan parar. Para no perder de vista...





SANDRA ÁVILA BELTRÁN,

la Reina del Pacífico, dice en TikTok: "sí, soy yo". Libre desde hace siete años ella estuvo presa por lavado de dinero y narcotráfico. Ahora presume su nueva vida en redes sociales, incluida Facebook... así las cosas.

