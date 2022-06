LENGUAS VIPERINAS

ÁNGELA AGUILAR

a la SEP. No, no piense que la popular y joven cantante vaya a relevar a Delfina Gómez, no. Ella y otros famosos como Carlos Rivera, Los Ángeles Azules, Lupita D´Alessio, son buscados para que amenicen pachangones en los próximos meses para trabajadores, maestros... digamos, algo tranquis. Aunque nos dicen que la licitación es rara porque varias de esas estrellas son apalabradas por distintos manejadores. Así que a ver cómo sale esa licitación, a menos que ya tengan todo arreglado y nomás licitan por socializar.

COAHUILA

con candidatas, no candidatos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un proyecto a discutir la próxima semana en la que perfilan que para las elecciones del próximo año en ese estado sean mujeres las que postulen los partidos políticos. Eso tendría su impacto en las decisiones a tomar en el Estado de México... habrá que estar atentos.

AUDOMARO MARTÍNEZ,

titular del órgano de Inteligencia de la 4T, fundó una empresa de seguridad que luego dejó en manos de su hijo. No les va mal, tuvieron contratos con Enrique Peña Nieto y ahora hasta cuidan sucursales de Banjercito.

MARÍA ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA

afirma que para los científicos mexicanos se acabaron los "indicadores cuantitativos, productivistas y excluyentes y tampoco evaluaciones tortuosas y burocráticas que nos desvíen de lo importante". En frío suena bien... pero conociendo a la directora del Conacyt más bien da miedo...

