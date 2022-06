LENGUAS VIPERINAS

DULCE MARÍA SAURI

y el trago amargo... en el PRI. Resulta que durante el cónclave de ex dirigentes nacionales del PRI en la sede del partido para pedirle a Alejandro Moreno que, por favor, le piense en renunciar a la dirigencia, quedó claro que no todos son iguales. La ex diputada federal, Dulce María Sauri, fue prueba de ello cuando el vehículo en que se trasladaba (un auto Tsuru color rojo) fue sacado del estacionamiento priista donde se estacionan las camionetas VIP. La ex presidenta de la Cámara de Diputados dijo sonriente al personal del lugar "recuerden que los Tsurus llegan a Palacio Nacional, ¿por qué mandaron el mío afuera?".

NASHIELI RAMÍREZ,

presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCM), dijo que "generalmente uno nunca se merece" ser víctima del delito de desaparición y advirtió a familiares que tengan en cuenta que la comisión está muy limitada para apoyarlos porque "no es vinculante". Y pronto se sabrá la cifra de personas desaparecidas en CDMX...

EL AVIÓN FANTASMA.

Desde su llegada hasta su salida, autoridades aeroportuarias, de Migración, Hacienda, de Comunicaciones, y hasta las de ¿inteligencia? debieron aplicar distintos protocolos de seguridad para garantizar que el avión Boeing 747 Dreamliner, matrícula venezolana YV3531 que aterrizó el 4 de junio en Querétaro y salió de ese mismo aeropuerto dos días después, cumpliera con las normas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como de seguridad del país. ¿Dónde estuvo la coladera?

AMLO

resbaló en la conferencia en Palacio Nacional al afirmar que un "un gobierno sin corrupción no sirve para nada". Una reportera le tuvo que corregir y fue entonces que aclaró que quiso decir lo contrario... y para que no quedara duda remachó que no le gusta el dinero ni los Ferrari.

