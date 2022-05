LENGUAS VIPERINAS

"MAURICIO KURI,

es un lujo tenerlo como gobernador... Querétaro está mejor que nunca". No, esto no lo dijo un destacado panista, sino el secretario de Gobernación Adán Augusto López. El funcionario acudió en lugar de AMLO a un el evento en el Club de Industriales de esa entidad. Pero, después de las flores, también hubo algunos manazos. "Después de como 10 tequilas, se animó a invitarnos", dijo el tabasqueño. Andaba de buenas, nos dicen.

OMAR GARCÍA HARFUCH,

secretario de Seguridad de la CDMX, tiene claro el incremento de diversos delitos cometidos por sujetos que se desplazan en motocicletas. Por ello ordenó una serie de operativos para detectar presuntos delincuentes a bordo de esta vehículos y motos con reporte de robo y documentación irregular.

RUBÉN MOREIRA

puso en pausa la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, puesto que no ha celebrado ninguna reunión, después de que el diputado priista afirmó hace una semana que analizarían el tema de la construcción de un "cuartel" de la Guardia Nacional dentro de San Lázaro, como reveló La Silla Rota. Acaso sea porque en este momento el tema podría no ser relevante pues están apoyando a sus candidatos en las 6 entidades donde habrá elecciones el 5 de junio.

CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN,

diputado de Morena, presentó en febrero su iniciativa para eliminar y compactar algunas comisiones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero en el IECM pensaron que no pasaría de ser una más y que no avanzaría. Parecía aislada y sin acompañamiento, de parte de un diputado al que no veían como uno de los más destacados. La semana pasada se encendieron las alertas cuando el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, dijo que avalaban la iniciativa. Hoy ya sienten pasos en la azotea...

