LENGUAS VIPERINAS

LA SONORA SANTANERA

se quedó corta con su desconocimiento en la icónica composición de La boa. Resulta que los diputados federales, desde el Comité de Adquisiciones hasta la Junta de Coordinación Política, desconocían la construcción del destacamiento para la Guardia Nacional dentro de San Lázaro. ¿De verdad algo así puede pasar desapercibido?





MARCELO EBRARD

podría lograr uno de los sueños más preciados de Andrés Manuel López Obrador: generar la calca de la Unión Europea en América, pues la reunión sobre la Cumbre de las Américas con Christopher Dodd, nos dicen, fue un éxito y en ésta se fijo la postura de que todos los países del continente sean invitados. ¿Se logrará?





LAYDA SANSORES

se hizo presente en la comparecencia de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, ante comisiones del congreso capitalino. La funcionaria acusó a Layda de no gobernar la demarcación, de no recorrer sus calles y haberse dedicado a pensar más "en sus sueños de gobernar Campeche". Lo bueno para Layda es que no escuchó nada porque está hasta allá...





DEBANHI ESCOBAR

sigue siendo noticia y es que su padre, el señor Mario Escobar, informó que se analizan más videos de su desaparición que contienen "muchas cosas" nuevas sobre aquella noche. Será este jueves cuando se de información concreta de estos avances.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.