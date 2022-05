LENGUAS VIPERINAS

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

presentó su Paquete Contra la Inflación y la Carestía. Ojalá que funcione, pero los expertos ponen lupa porque es un instrumento similar a aquellos que impulsaron gobiernos hoy considerados neoliberales, en los 80 y 90 del siglo pasado. AMLO dice que es diferente porque este es un acuerdo, no un pacto. Ojalá que dé resultados...

TATIANA CLOUTHIER,

secretaria de Economía, quizá no pasó bien el dato a las huestes que desde redes sociales armaron una campaña contra refresqueras y tiendas de conveniencia. ¿La razón? Porque desde Palacio Nacional se resolvió eso porque no son producto básico y en esas tiendas no se vende la canasta básica. Ah, pero vaya que se dieron vuelo...

ZOÉ ROBLEDO

frente a un gran reto. El IMSS anunció en Monterrey, Nuevo León, la estrategia a nivel nacional Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), en la cual participan empleadores y trabajadores afiliados al Seguro Social. El programa va por el fortalecimiento de la salud de los trabajadores, reducir las incapacidades que generan impacto en la productividad y economía de las empresas, así como en las finanzas públicas. El tiempo apremia y lo que urgen son resultados...





JOSÉ WOLDENBERG, LEONARDO VALDÉS Y LUÍS CARLOS UGALDE

fueron presidentes del IFE, antecedente previo del INE. Juntos salieron a alertar de los riesgos de regresión con la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque hasta en Palacio Nacional aseguran que no va a transitar, la discusión sigue por todo lo alto. Y seguirá.





CRUZ ISSAC MUÑOZ

, general en retiro y a cargo de la dirección general de Carreteras de la Guardia Nacional, ya está enterado que por alguna razón aumentaron los accidentes automovilísticos de su personal, pero llama un poco más la atención que sea en la división de caminos. En los pasillos de la GN aseguran que han ido relevando a personal experimentado con militares... y que por ahí está el problema.

