LAYDA SANSORES

no le tiembla la mano con Miguel Ángel Mancera y el cártel inmobiliario. Nos cuentan que en conjunto con Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo y ella de Álvaro Obregón, documentan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo los enjuagues de abogados que hacen trampas en el terreno inmobiliario. Por eso la denuncia del fin de semana que salpicó a Mancera y a su ex secretario particular, Luis Serna, por negarse a acatar la autoridad. Pero nos cuentan qué hay más de fondo en esos temas inmobiliarios y los cárteles que sí existen y operan en la CDMX.