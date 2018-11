JUAN DÍAZ,

dirigente del SNTE, se está jugando el pellejo en su pleito con la ex lideresa Elba Esther Gordillo. Resistió hasta el último momento los embates. No pareció entender las palabras de Fernando González, cuya grabación dio a conocer LA SILLA ROTA el 11 de noviembre, en donde lo ponía barrido y regado. Pero hay más: nos aseguran que no se descarta ejercicio de acciones penales contra Díaz. El retorno de la maestra es un hecho. Saquen las palomitas, esto apenas comienza.