JOSÉ NARRO

contra Hugo López-Gatell. El ex secretario de Salud y ex rector de la UNAM no suelta al subsecretario de Salud por sus extraños números, como lo anticipamos en La Silla Rota hace tres semanas, con los que explica la pandemia. En la conferencia nocturna de Palacio Nacional el subsecretario le dio la vuelta al tema, pero se dio el espacio para decir que no recordaba si Narro seguía en el PRI o en el PAN o en dónde. Va el dato: renunció al PRI y carece de militancia, pero ¿acaso para la crítica se necesita credencial de ciudadano del mundo?