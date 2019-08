, ¿con un pie en el PRD? Bueno, no necesariamente. Desde hace unos días que participó en un foro de perredistas corrió la especie de que se sumará a Futuro 21, algo que están ideando que sea una plataforma en la que el casi extinto PRD atraiga a gente más allá de sus filas. Y no sólo a él lo ven cerca, también la otra ex priista Beatriz Pagés vive el coqueteo de este sector. Pronto habrá noticias.