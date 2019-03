JOSÉ NARRO

pateó el avispero. Respaldado por priistas de viejo cuño, el ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud con Enrique Peña Nieto, se destapó para presidir al PRI. Pero nos dicen que Ivonne Ortega no se va a quedar quieta y va por la dirigencia. El otro aspirante y gobernador de Campeche, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, también va con todo. ¿Choque de trenes justo en el 90 aniversario del otrora partidazo?