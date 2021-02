JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO,

ex director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y ex panista se quedó fuera de la contienda para buscar la candidatura por la vía “independiente” a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, debido a que el Instituto Electoral local le negó ampliar el plazo para recabar firmas de apoyo ciudadano, el cual concluye el 12 de febrero. Y es que de acuerdo al consejero, Mauricio Huesca, el ex funcionario federal perdió 15 días en la impugnación que interpuso, después que el IECM le negó, en un primer momento el registro de su aspiración, y se quedó abajo con la colecta.

