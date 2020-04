siempre con varios frentes abiertos. Si ahorita tiene encima el del covid-19, no está por demás recordarle que el sistema de salud es muy grande. Nos cuentan que, otra vez, hay desabasto de medicinas para niños con cáncer. Y aunque los padres de los niños han preferido no hacer olas, entendiendo el problema de la pandemia, no está de más que le echen un ojo a otros problemas que pueden crecer.