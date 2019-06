JORGE ALCOCER

aún no resuelve la crisis en el sector salud. Nos cuentan que Luis Antonio Ramírez, director del ISSSTE, solicitó a Hacienda el uso de reservas para enfrentar las carencias del Instituto. Y, agregan, en otros hospitales de alta especialidad e institutos aún no ven la luz al final del túnel. Muchos de los problemas se han acentuado por la falta de sensibilidad de Raquel Buenrostro, que no escucha.