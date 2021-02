JORGE ALCOCER

aún no convence a hospitales e institutos de que el recorte se detuvo. Pese al compromiso dado a conocer el viernes por La Silla Rota, nos cuentan que los directivos aún revisan los puntos y comas, porque no vaya a ser que en el camino se les pierdan. De hecho, los directivos están a la espera de que la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, concluya el proceso de liberación de las cuentas. La zozobra aún no se va, nos dicen. Este lunes se volvieron a reunir en el Senado.





Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.