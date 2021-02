JESÚS VIZCARRA,

ex candidato a la gubernatura de Sinaloa, quien se preveía fuera el caballo fuerte para el PRI en la candidatura al Senado en este periodo electoral, no quiso entrarle a la contienda, por lo que el tricolor no tiene sencillo el panorama. El rival más fuerte será el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien es una especie de Elba Esther Gordillo a nivel local: dominó la universidad imponiendo a los rectores que lo sucedieron y creó el Partido Sinaloense (PAS) con una estructura clientelar universitaria, que ahora es una fuerza importante en el estado. Cuén es el candidato del Frente que se compone por PAS, PRD, PAN y MC.

