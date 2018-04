gobernador de Chihuahua, no ha aclarado cómo sucedió la agresión a balazos a tres de sus escoltas el sábado pasado, ni tampoco qué avances hay en las investigaciones sobre otros dos ataques a agentes del estado en menos de un mes. Ayer la Fiscalía del Estado sólo informó que el mandatario no estuvo en riesgo porque él no estaba con los elementos atacados, aunque sí estaban cerca del Club de Golf donde él jugaba.



REPORTAR ESTE ARTÍCULO

AGREGAR INFORMACIÓN Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*) ¿CUÁL ES EL ERROR?* ¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED? Debe iniciar sesión para poder enviar información Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES * Debe iniciar sesión para poder enviar información