JAVIER AGUIRRE

Vizuette quizá no le diga mucho. Quizá tampoco que es hijo del ex regente de la CDMX, del mismo nombre pero Velázquez como segundo apellido. Pero su nombre empieza a cobrar notoriedad porque se le vincula con poco claros negocios de casinos y, lo más delicado, próximo a Luis Miranda, compadre de Enrique Peña Nieto, quien está en a mira de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se avizora algo fuerte, nos anticipan. Y no es nada bueno para el joven y ambicioso empresario y político.