JAIME VALLS

pidió que la Estafa Maestra, que tiene en prisión a Robles, no afecte a las universidades. El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) pidió aplicar la ley contra quienes defraudaron con recursos públicos, pero con la solicitud de que ese mal antecedente no pegue (más) al presupuesto de las casas de estudio públicas del país. Quizá el llamado llegue un poco tarde, habrá que ver el presupuesto 2020, y si no sólo es cuestión de recordar el ajuste dramático que se perfilaba a la UNAM para este 2019.