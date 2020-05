salió buena para guerrear en Twitter, pero mala para combatir la presunción de corrupción en casa. Por muchos frentes han surgido denuncias de anomalías, no solo en la adquisición de lo necesario para combatir al covid-19, sino en otros lares. Pero no, ella ni ve ni oye. Este lunes El Sol de México reveló un contratazo a un compadre de Rocío Nahle, secretaria de Energía. Apenas se supo y se lo quitaron. Pero nomás no se ve que actúe la titular de la Función Pública.