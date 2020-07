admitió que la cifra de víctimas por covid-19 puede ser tres veces mayor. Tras la revelación de La Silla Rota en el sentido de que son casi 18 mil los que no contabiliza Salud, que oculta, en un corte al 19 de junio... a pregunta expresa el subsecretario dijo: "no nos quedemos con la simpleza, de que "ocultan", no, no ocultamos". ¿En serio, subsecretario?