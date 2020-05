HUGO LÓPEZ-GATELL

se mostró molesto. Si el miércoles pudo lanzar un jab al ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud José Narro, quien lleva semanas sin soltarlo con sus críticas, en la conferencia de este jueves simplemente se le endureció el rostro. Sus extraños números, que desde hace semanas se le han hecho ver, siguen sin cuajar. Ahora no pudo responder a la reportera de El Sol de México. Y mientras canta el aplanamiento de la "curva" epidémica, estos también han sido los días con más muertos. Y lo que falta...