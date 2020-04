fue pillado el sábado con su hijo en Palacio Nacional el sábado pasado. Y este lunes comiendo una torta en plena calle. No le gustó mucho la exhibida al subsecretario y vocero del gobierno para el covid-19. Para la próxima sería mejor que no llevara a su hijo y que no ande comiendo en la calle como si no pasara nada. Es la imagen y el ejemplo.