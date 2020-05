no ve lo duro sino lo tupido. La secretaria de Economía sufrió con las "benditas redes sociales" que no le perdonaron no saber leer unas cifras en una conferencia de prensa hace unos días. Pero eso como quiera. El INEGI dio a conocer las cifras de actividad industrial y marzo no es un bache, es una barranca. Lo grave es que el indicador ha ido a la baja desde 2019... y con pandemia encima, pues a ver cómo le hace porque el retorno a la actividad económica aún falta.