GERMÁN MARTÍNEZ,

director general del IMSS, estuvo de plácemes ayer en su tierra, Michoacán. A lado del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el plan para el Instituto en el sexenio. Todo muy bien, pero hay algo que preocupa: a más de un mes no hay responsable del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública. No hay auditor. Y urge, pues son millones los que se manejan en contratos para medicinas, ambulancias... Y AMLO dijo que "me canso ganso" que se acabó esa corrupción en el IMSS.