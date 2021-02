GERARDO VARGAS,

quien fuera el principal operador de Mario López "Malova", ex gobernador de Sinaloa, fue bloqueado en el PRI para no registrarse como aspirante a una senaduría, en una acción obvia del actual mandatario, Quirino Ordaz, quien durante meses ha sostenido una sorda pugna con su antecesor, la que no tarda en saltar a los tribunales y los espacios noticiosos.

