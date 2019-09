en la mira? El ex titular de la SCT en el sexenio de Enrique Peña Nieto debe estar buscando abogado. Si no es que ya lo tiene. La Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto trabaja ya con Javier Jiménez Espriú para revisar casos de corrupción de la administración pasada. Y el tuit de Nieto Castillo no deja lugar a dudas: ""no dejaron piedra sin labrar". Tambores de guerra.