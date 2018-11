GERARDO ESQUIVEL

va al Banco de México. Se perdió a un gran economista en la Secretaría de Hacienda, a donde había sido anunciado como subsecretario de Egresos. Sin embargo, quizá no gustó mucho en la 4T el rol que estaba asumiendo, a veces parecía que iba en contra de Carlos Urzúa. Como sea, habrá que ver cómo reciben los mercados el cambio de señales. ¿A qué va Esquivel al Banxico? Tenga por seguro que no sólo va a ocupar la silla de Roberto del Cueto. Y la otra pregunta: ¿quién sustituye a Esquivel? Muchos cambios en la 4T y eso que aún no llegan.