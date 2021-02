GABRIELA CUEVAS BARRÓN,

senadora ex panista y ahora lopezobradorista, conoció la mayor dosis de inquina en 17 años de vida política: la venganza política. Este martes la mayoría conformada por PRI y PAN le arrebató la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores para designar a la panista Laura Rojas. Con esta decisión se clarifican tres puntos, primero: hay que pagar un alto costo si decides apoyar a un adversario como Andrés Manuel López Obrador; segundo: no importa si una bancada como la del PAN pierde integrantes siempre y cuando suscriba un pacto con el PRI para mantener el control de un número de comisiones al que ya no debería tener derecho, y tres: oculta que tu victoria es pírrica, pues el despojo de esta posición ocurre cuando la legislatura virtualmente ya terminó.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.