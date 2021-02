FRANCISCO OLVERA,

ex gobernador de Hidalgo, fue el gran ausente en los eventos de José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia de la República en su paso por ese estado. En las actividades que llevó a cabo ayer estuvo siempre presente el ex secretario de Gobernación y también ex mandatario, Miguel Ángel Osorio Chong -quien tiene roces con Olvera-. Fue de notar que -por acarreados o no- se llevó saludos y gritos de porras en algunos eventos.

