con protección. Donde no llevan prisa porque comparezca la directora del Metro es en el Congreso de la Ciudad. Aunque las fracciones parlamentarias podrán enviarle preguntas y en cuánto las responda, llamarla a comparecer, el proceso será largo y prevén que si el proceso es rápido, la comparecencia de Florencia Serranía sería en julio. El acuerdo es que hasta este 19 de mayo se pueden enviar las preguntas, luego tienen 10 días para mandarlas al gobierno y luego el gobierno 30 días para contestar y otros 30 para que el Congreso decida si la cita a comparecer o no. O sea que antes de elecciones no será.

