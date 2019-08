FELIPE DE JESÚS Delgadillo

es el juez que puso tras las rejas a Rosario Robles. También está afinando la mira en torno al ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex candidato presidencial del PRI José Antonio Meade. Tuvo en sus manos el caso Pegasus, el del espionaje de la PGR a defensores de derechos humanos, periodistas... y no le tembló el pulso. Incluso riñó con el presidente Andrés Manuel López Obrador que se quejó por la liberación de un presunto narco, según recordó el periodista Ricardo Raphael. Ese es el juez de Rosario, quien ahora sí debe estar más que preocupada.