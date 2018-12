FELIPE CALDERÓN,

ex presidente de México, construyó en su sexenio un "búnker" subterráneo en Los Pinos. Hoy los guías recuerdan el hecho. La casa presidencial que López Obrador no quiso ocupar tiene muchas historias que ahora la gente puede conocer, como un enorme guardarropa en cuya entrada dice que el último que lo ocupó fue Ernesto Zedillo. Por cierto, quienes recuerdan el escándalo de las toallas de 4 mil pesos que supuestamente compró Marta Sahagún de Fox para decorar Los Pinos, pues no llegaron nunca a ocuparse, según una auditoría que en su momento hizo el propio gobierno.