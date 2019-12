por cierto, desde México para el mundo (así dijo López Obrador), recibió un fuerte espaldarazo en el discurso del presidente: Evo fue víctima de un golpe de Estado. "Democracia sí, militarismo no", porfió López Obrador. Por cierto, esta parte del discurso no fue aplaudida en la primera fila por el ex presidente de Uruguay José Mujica, quien fue sentado a lado de los hijos de López Obrador.