EVA CADENA

sigue siendo un enigma. Y no porque la ex candidata de Morena para una alcaldía de Varacruz no haya dejado claro, contra sus dichos, que se prestó al montaje de videos donde recibe dinero con el presunto propósito de entregarlo a Andrés Manuel López Obrador. Lo que es un misterio es por qué la PGR que encabeza Alberto Elías Beltrán, por conducto de la FEPADE, desechó la investigación sobre esta dama, como lo hizo con otros asuntos igualmente oscuros.



Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.