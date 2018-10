diputado del PRI y ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), reaccionó a un reportaje de LA SILLA ROTA en el que, de acuerdo a documentos públicos, habría gastado 1.7 mdp en remodelar el comedor de la oficina cuando estuvo al frente de la procuraduría. El legislador asegura que el documento del contrato, donde claramente dice "Trabajos en el comedor del C. Procurador", también incluye gastos de mantenimiento en otras bodegas y por eso el alto costo de los servicios, lo que no cuadra con la descripción de los trabajos realizados. La réplica la envió sólo a los medios de comunicación que retomaron la investigación, mas no a LA SILLA ROTA.