ENRIQUE PEÑA Nieto

recibió buen servicio de militar asesinado, nos dicen. Desde el entorno más cercano del teniente coronel Sergio Armando Hernández, ex secretario particular del general Roberto Miranda, quien fue jefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial con Peña, nos aseguran que ven muy lamentable que su ex compañero de armas haya sido víctima de la delincuencia. El crimen ocurrió el miércoles y pese a las dudas, por ahora todo apunta a un asalto.