ENRIQUE OCHOA REZA,

exlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), finalmente salió a colación en el tema de Cambrige Analytica, según el reportaje que publicó The New York Times, en el que se asegura que el partido pagó, cuando él era dirigente, a la empresa que hizo mal uso de datos con Facebook para que no trabajara para otra campaña que no fuera de su candidato. El priísta negó en su momento que hubiera tenido relación con la empresa londinense hoy quebrada tras el escándalo.





