rector de la UNAM, sintió este jueves la presión de un grupo de estudiantes que se plantaron frente a sus oficinas y las bloquearon con la amenaza de no retirarse si no se recibía un pliego petitorio. En plena conmemoración de los 50 años de la matanza de Tlatelolco y como el horno no está para bollos, el rector tuvo que cancelar un viaje a Monterrey para regresar con el fin de atender las peticiones.