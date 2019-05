ELBA ESTHER

Gordillo no fue invitada a Palacio Nacional con los dirigentes sindicales como la CTM, Telefonistas, STUNAM, SNTE, entre otros. Pero los maestros agasajaron a la profesora Gordillo en el Plan Sexenal de la Ciudad de México, lugar que, por cierto, controla el morenista alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo. El lugar se renta, nos aseguran, por lo que si pagó sus derechos pues no había forma de decirle que no.