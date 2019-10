EDUARDO MEDINA

Mora será el tema de debate esta semana. Y en meses. En su entorno nos dicen que no hay pruebas contundentes en contra del ex ministro. En la 4T afirman lo contrario. No es un hueso fácil de roer: abogado de abolengo, hijo de un famoso abogado de millonarios en el siglo pasado, Raúl Medina Mora, patriarca de un clan de abogados cuyo bufete data de 1959, Eduardo tiene en sus alforjas ser ex director del Cisen, ex secretario de Seguridad y ex procurador de la República... la batalla es de pronóstico reservado. Saquen las palomitas.